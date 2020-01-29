تدريب بدني لثلاثي الأهلي

خاض الثلاثي رامي ربيعة وعربي بدر وأليو ديانج لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب نهاية المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وأدى الثلاثي تدريباتهم البدنية الإضافية بالجري حول الملعب عقب نهاية المران الجماعي للفريق الأحمر.





ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



