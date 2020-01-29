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للجلسة الثانية علي التوالي .. صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:37 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك، للجلسة الثانية على التوالى ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحا 28.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6344.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحاً 34.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7059.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% رابحاً 17.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4929.20 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت  على عدد 445.8 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون دينار كويتى عبر 11 ألف صفقة.

 
وقطاعياً ارتفع نحو 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.37%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.85%، تليه شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 17.65%، ثم شركة الأولى للاستثمار بنسبة 10.27%، فيما تصدر سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.53% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.96%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.87%.
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