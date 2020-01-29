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الهند تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، عن تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس (كورونا الجديد) بالبلاد.

وحثت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، المواطنين بتجنب السفر إلى الصين، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ خطوات من إجلاء الرعايا الهنود من مدينة (ووهان) الصينية، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غينيا الاستوائية فرض حجر صحي على أربعة مسافرين وصلوا إلى البلاد قادمين من العاصمة الصينية (بكين) وذلك تطبيقا لإجراء عزل منهجي، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الغينية، في بيان لها، أن الركاب الأربعة وصلوا إلى (مالابو) قادمين من (بكين) على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الثلاثاء، موضحة أن مجلس الوزراء قرر إنشاء نظام فحص في المطارات لجميع الركاب القادمين من الصين والذين سيتم عزلهم لمدة 14 يوما في الحجر الصحي بما يتوافق مع فترة حضانة المرض، وفقا لراديو أفريقيا 1.

وأكد الراديو أنه حتى الآن، لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا الجديد) في غينيا الاستوائية وبشكل عام في القارة الأفريقية.

يشار إلى أن فيروس (كورونا الجديد) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

يذكر أن غينيا الاستوائية التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليون نسمة تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع بكين منذ إطلاقها في سياسة من الأعمال الكبيرة مع عائد الذهب الأسود.

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