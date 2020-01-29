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انتهت بحبسها شهر.. تفاصيل أزمة شقيق حسين الجسمي مع فنانة شهيرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:21 م
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مريم حسين وصالح الجسمي
مريم حسين وصالح الجسمي
الفجر الفنى
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جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية، بسب أزمة الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع الفنانة المغربية مريم حسين، حيث أيدت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم، حكم محكمة الجنح القاضي بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الدولة، وتبرئة  صالح الجسمي من التهم المسندة إليه، مع تخفيض عقوبة حبسها من 3 شهور إلى شهر واحد لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية.

تفاصيل وبداية الأزمة 

البداية عندما قام صالح الجسمي بسب وقذف مريم حسين، وأعاد نشر مقطع فيديو لها منشور عبر شبكة الإنترنت أثناء وجودها في حفلة غنائية مع مطرب "راب"، واتهمهخا بارتكاب أعمالا منافية للأداب العامة.

ورفعت مريم حسين، دعوى ضد صالح الجسمي، تتهمه فيها بالسب والقذف إلا أه حصل على حكم البراءة وتم تأيد حكم حبسها لمدة شهر.

أحلام تتدخل لحل أزمة صالح الجسمي ومريم حسين

حاولت أحلام، أن تتدخل للصلح بين صالح الجسمي، ومريم حسين، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".

مريم حسين تطلب التصالح مع صالح الجسمي

ومن ناحية أخرى حاولت مريم حسين، أن تتصالح مع صالح الجسمي، وأعلنت ذلك عبر مناصتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت قائلة: "أتمنى يسود الود مع بوعبدالله والأمر يكون في صفحة النسيان.. وللعلم بنتي عيد ميلادها الثالث بعدأسبوع وأتمنى تكون سنة فرحة علي وعلى الجميع".



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الكلمات المفتاحية

صالح الجسمي ومريم حسين الاعلامي صالح الجسمي أزمة صالح الجسمي

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