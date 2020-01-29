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"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:12 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
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رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعداديو 2020 محافظة القاهرة وحرصًا م بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم قرائنا نقدم لكم هذه الخدمة، آملين الوتفيق لكل أبنائنا، سجل  برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهر التعليمية cairogovresults "الترم الأوم"، وذلك عقب انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسي 2020.

وترقب الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في حالة من الخوف الشديد التي تنتاب جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس، والتي ظهرت الآن على أحر من الجمر، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم لجلوس وبعد ظهورها ورابط بوابة القاهرة التعليمية للاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بعد انتهاء التصحيح

وانتهت عمليات التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس، يوم الأحد الماضي والموافق 26 يناير 2020، أي بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من أداء الامتحانات، وسيتم اعتمادها من جانب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

النتيجة ظهرت دلوق.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بعد انتهاء التصحيح

وتم الانتهاء من تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية وقد تمكنت غرفة تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، من الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس في الموعد المحدد.

ظهرت دلوقت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بعد انتهاء التصحيح

ووجه وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس، مع الالتزام بالدقة الكاملة أثناء القيام بالمهام المطلوبة لكي يأخذ كل طالب حقه دون أن يُظلم.


برقم القجلوس فق.. تعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020

وبدأت امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2020 يوم 13 يناير 2020 واستمرت حتى 23 يناير من نفس العام، وسوف يترتب هذا الأمر على أعمال التصحيح بكل محافظة، وكانت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلقى المحافظة أي شكاوى من الطلاب حول صعوبة بعض الأسئلة، باستثناء بعض النقاط التي تفرق بين طالب وآخر.

 ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس

وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي من قِبل المصححين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقوم بعد ذلك المدارس بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020.


ومن المقرر أن تبدأ جميع مدارس محافظة القاهرة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس في الفترة ما بين 5 فبراير وحتى 15 فبراير من العام الجاري.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس

يمكن الآن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة القاهرة الاستعلام والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس ومعرفة درجاتهم بجميع المواد الدراسية، وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي لبوابة القاهرة التعليمية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعتبر مرحلة الشهادة الاعدادية من أهم المراحل الدراسية الهامة، وذلك لأنها تحدد مستقبل الطالب والتي ستؤهله سواء للالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"  

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