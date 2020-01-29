Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وزارة النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:29 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية حمروشي
Advertisements
حسم المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية بوزارة النقل، الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات في الفترة المُقبلة.

وأكد أن هناك تعليمات بعدم رفع أسعار التذاكر، وهي توجيهات عليا، لافتًا إلى زيادة غرامات التهرب من التعريفة، ما أدى إلى تحرك جميع الركاب إلى شباك التذاكر.

وقال في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء: إن هذه المنظومة بدأت فى أبريل 2019"، كما كشف عن إجراءات جديدة لضبط منظومة التذاكر ومنع التسرب والقضاء على السوق السوداء، منها السعى لتحديث نظام حجز التذاكر ليكون ببطاقات الرقم القومي، لمواجهة السوق السوداء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات

أخبار تهمك

Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)

منذ أقل من ساعتين

Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now

منذ حوالي 3 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 14 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 15 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 15 ساعة

"لو لسه مجبتهاش".. رابط أساسي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الإسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

خلال ساعة.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول محافظة القاهرة برقم الجلوس (ترقبوا)

منذ ساعة و نصف

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت الأن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة

منذ 43 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 14 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من ساعتين

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 14 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"السكك الحديدية": 182 ألف مقعد إضافي خلال فترة عيد الأضحى

"السكة الحديد" تكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التهرب من دفع الأجرة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:52 ص

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

11:10 م

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

09:38 ص

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status