Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. توتنهام يتعاقد مع ستيفن بيرجوين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:24 م
Advertisements
ستيفن بيرجوين
ستيفن بيرجوين
علي نبوي
Advertisements
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسمياً مع ستيڤن بريجوين قادمًا من أيندهوفن الهولندي وبعقد يمتد حتى 2025.

ونشر النادي الإنجليزي خبر التعاقد مع بريجوين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي أجريت عليه.

وأكد النادي في بيانه بأن اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 23 مع توتنهام.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصقة لكن تقارير إعلامية في إنجلترا أكدت بأنها كلفت خزينة توتنهام 30 مليون يورو.

وقال ستيڤن بريجوين في أول تصريح له عقب الانضمام رسمياً لتوتنهام :"لطالما تطلعت الى اللعب تحت قيادة مدرب رائع مثل جوزيه مورينهو، و الآن تحقق الحلم، انه من الرائع تواجدي هُنا، فقط أنظر الى مرافق النادي هنا".

وأضاف :"لقد أتيت هنا للفوز بالألقاب، كدوري الأبطال، توتنهام أظهر بأنه يستطيع الذهاب الى أقصى حد مثلما حدث الموسم الماضي، أأمل بأني أُظهر للناس في وقتٍ قصير بأنني لاعب مُهم".

وزاد :"بالطبع، سيستغرق الأمر بضع من الوقت لكي أتأقلم، و لكن هذا لا بأس به، أعتقد بأن قدرتي الجسمانية مناسبة للبريميرليغ، أنا واثق من نفسي".

وأتم حديثه :"إنه نادي عظيم، سأعطي كل ما لدي لهذا النادي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ستفين بيروجين توتنهام اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"لو لسه مجبتهاش".. رابط أساسي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الإسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)

منذ أقل من ساعتين

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 15 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 15 ساعة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 14 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 15 ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت الأن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة

منذ ساعة الا ربع

Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now

منذ حوالي 4 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من ساعتين

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 15 ساعة

خلال ساعة.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول محافظة القاهرة برقم الجلوس (ترقبوا)

منذ ساعة و نصف

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

جناح إيندهوفن يشعل المنافسة بين ليفربول ومانستر يونايتد

أهداف مباراة - آيندهوفن 2 × 2 توتنهام

توتنهام والإنتر معركة البطاقة الأخيرة.. وبرشلونة في مهمة سهلة أمام آيندهوفن

مانشستر يونايتد يدخل الصراع على ضم نجم أياكس

عاجل.. يوفنتوس يعلن ضم دي ليخت حتى 2024

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:52 ص

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

11:10 م

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

09:38 ص

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status