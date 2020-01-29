رسميا.. توتنهام يتعاقد مع ستيفن بيرجوين

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسمياً مع ستيڤن بريجوين قادمًا من أيندهوفن الهولندي وبعقد يمتد حتى 2025.



ونشر النادي الإنجليزي خبر التعاقد مع بريجوين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي أجريت عليه.



وأكد النادي في بيانه بأن اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 23 مع توتنهام.



ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصقة لكن تقارير إعلامية في إنجلترا أكدت بأنها كلفت خزينة توتنهام 30 مليون يورو.



وقال ستيڤن بريجوين في أول تصريح له عقب الانضمام رسمياً لتوتنهام :"لطالما تطلعت الى اللعب تحت قيادة مدرب رائع مثل جوزيه مورينهو، و الآن تحقق الحلم، انه من الرائع تواجدي هُنا، فقط أنظر الى مرافق النادي هنا".



وأضاف :"لقد أتيت هنا للفوز بالألقاب، كدوري الأبطال، توتنهام أظهر بأنه يستطيع الذهاب الى أقصى حد مثلما حدث الموسم الماضي، أأمل بأني أُظهر للناس في وقتٍ قصير بأنني لاعب مُهم".



وزاد :"بالطبع، سيستغرق الأمر بضع من الوقت لكي أتأقلم، و لكن هذا لا بأس به، أعتقد بأن قدرتي الجسمانية مناسبة للبريميرليغ، أنا واثق من نفسي".



وأتم حديثه :"إنه نادي عظيم، سأعطي كل ما لدي لهذا النادي".

