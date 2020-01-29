كواليس فشل " صفقة المستقبل " لبرشلونة

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أسباب فشل إنتقال رودريجو مورينو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني إلى برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وعلى الرغم من تكثيف المفاوضات بين إدارتي البلوجرانا والخفافيش خلال الساعات القليلة الماضية وإقتراب الصفقة من الحسم إلى أن البارسا قرر فاجأة إيقاف المفاوضات خلال وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن برشلونة لم يكن على إستعداد أن يدفع المبالغ المالية الباهظة التي طلبتها إدارة نادي فالنسيا والتي وصلت إلى 60 مليون يورو دفعة واحدة .

ويعتبر مبلغ الــ60 مليون يورو ثابت لإدارة فالنسيا حيث طلبه الفريق الموسم الماضي من أتلتيكو مدريد من أجل التفريط في خدمات مورينو بالإضافة إلى أن فالنسيا إشترط على برشلونة وجود بند إلزام الشراء .

وأوضح فريق نادي برشلونة أنه منذ الوهلة الأولى لم يقدر على دفع تلك الأموال خاصة أنه حاول إدخال بعض اللاعبين مثل موسى واجي أو كارليس بيريز وآبيل رويز وغيرهم .

إلى أن فالنسيا رفض وقرر طلب البرتغالي نيلسون سيميدو من أجل تغطية الثغرة التي يتوفر عليها الفريق في مركز الظهير الأيمن لكن برشلونة رفض ذلك .