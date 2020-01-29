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اغتصاب جماعي لـ طفل متوحد في مدينة نصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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اتهمت أسرة في مدينة نصر، بعض الأشخاص بالاغتصاب الجماعي لنجلهم المصاب بالتوحيد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين منهم اللذين اعترفا بالواقعة، لتقرر النيابة عرض الطفل على الطب الشرعي.

وأمرت نيابة مدينة نصر ثان، بإرسال ملف قضية المتهمين إلى نيابة الطفل لعدم تجاوز المتهمين السن القانونية وتم القبض على متهمين تتراوح عمريهما ما بين 13 و15 عاما، ويتم البحث عن متهم آخر هارب بعد اتهام أسرة الطفل لهم، بجانب عرض المجني عليه على الطب الشرعي، للكشف عليه وبيان حقيقة تعرضه للاعتداء الجنسي، وكما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

بداية الواقعة، كانت بتلقي ضباط مباحث قسم مدينة نصر، بلاغًا من أسرة تتهم أشخاصا بالتعدي جنسيا على نجلهم المصاب بالتوحد، وتمكن رجال المباحث من القبض على اثنين منهم، اللذين اعترفا بأنهما يمارسان الشذوذ منذ فترة، وأنهما تعديا على المجني عليه، لتكشف التحريات أن هناك مجموعة من الأطفال اعتادوا ممارسة الشذوذ الجنسي، وأنهم استقطبوا المجني عليه أكثر من مرة، للاعتداء عليه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.
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الكلمات المفتاحية

مدينة نصر طفل متوحد اغتصاب

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