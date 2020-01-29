حمو بيكا يرد على شائعة خلافه مع حسن شاكوش



عبر نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن استيائه من ترويج شائعات وتصريحات عن لسانه، والتي تقول أنه صاحب الفضل على حسن شاكوش، ولا يجب أن يقوم بالغناء إلا باذنه.



ومن جانبه قام "بيكا"، بنشر تكذيب وتحذير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: " منعا لاشاعات الجرايد الكاذبه اي كلام يخص حمو بيكا او فريق ال v.i.p بيكون علي الصفحه الرسمية المتوثقه والوحيده لحمو بيكا وفريق الv.i.p او عن طريق ادارة اعمال حمو بيكا وفريق ال Vip مصطفي دولسيكا وحمو صبحي واسلام مانو".



وأكد نجم المهرجانات حمو بيكا، قائلًا: "أي تصريح وبيانات صحافية تصدر كلام علي لسان حمو بيكا او الفريق لا تمس للواقع بصله، ونرجو عدم نشر الاخبار الكاذبه والكلام الصادر من الجرايد المثيرة للاشاعات والتخريب".

