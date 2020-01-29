عاجل.. إجراء وقائي للاعبي الأهلي قبل السفر للسودان

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي أن الجهاز الفني واللاعبين قد حصلوا على جميع التطعيمات والمصلات المطلوبة واللازمة وذلك تمهيدًا للسفر إلى السودان.

ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة يوم غدًا الخميس في إتجاه أم درمان إستعدادًا لمواجهة فريق نادي الهلال في الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وقبل اللقاء يتصدر النادي الاهلي المجموعة برصيد عشرة نقاط بعد خمس جولات جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مثلها .

فيما يحتل فريق نادي الهلال السوداني المركز الثاني برصيد تسعة نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراتين ولم يتعرض الفريق لأي تعادل .

وتبدو فرص الأهلي قوية للعودة ببطاقة التأهل من الخرطوم حيث يكفيه التعادل لضمان العبور للدور ربع النهائي دون النظر إلى نتيجة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي والتي ستقام في نفس التوقيت .

فيما سيتعين على الأهلي الفوز بالمباراة من أجل ضمان الوصول كمتصدر للمجموعة لتفادي مواجهة واحد من الفرق الكبرى في الدور المقبل .