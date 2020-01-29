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ظهرت الأن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:01 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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ظهرت الأن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة برقم الجلوس واسم الطالب، وعلى الطلاب المباردة لمعرفة نتيجتهم بكل سهولة عبر بوابة التعليم الأساسي  cairogovresults.

وننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة، وهذا بعد اعتمادها من جانب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ولمعرفة النتيجة اضغط على هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة، ننشر لكم تفاصيل توزيع الدرجات ومعرفة كيفية الحصول على النتيجة لمعرفتها بكل سهولة دون بذل مجهعود وتعب.

وهذا وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 واعتماد النتائج من قبل المحافظات، قريب جدًان وعلى الطلاب في محافظة البحيرة الانتظار لحين ظهور النتيجة مطلع الأسبوع المقبل نظرا لتأخير حركة الامتحانات بسبب سوء الأحوال الجوية، أما محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر والجيزة فقد تم اعتمادهم أمس ونسبة النجاح كانت عالية.

نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة
وانتهت محافظة القاهرة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من يناير 2020، وظهرت النتيجة الآن على البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة، هنا 

فقط عليكم ادخال رقم الجلوس والاسم وستحصلون على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة، التي بات انتظاره بسبب التأخير في عملية التصحح ورصد الدرجات.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي بكافة المحافظات وكذلك القاهرة، وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.

ظهرت الأن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة

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