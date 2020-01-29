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رمضان صبحي في تدريب الأهلي قبل مباراة الهلال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:08 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من التدريبات البدنية للفريق الأحمر والتي أقيمت على هامش التدريب الجماعي اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

واستكمل رمضان صبحي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيلي.

 

وتضاءلت فرص لحاق رمضان بمباراة الهلال السوداني المقبلة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها الشهر الماضي في إحدى تدريبات الفريق حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

 

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

 

 

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