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وزير القوى العاملة: صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:09 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
الفجر
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صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق بلغت 452 مليون جنيه، استفاد منها 258 ألفا و682 عاملًا، يعملون في 1285 منشأة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وكشف الوزير، عن أن هذه المبالغ إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وناقش المجلس في اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة اعانات طوارئ

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