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عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:08 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية - محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية - محافظة الجيزة
الفجر
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الدراسي الأول في محافظة الجيزة، وذلك عقب اعتمادها، صباح اليوم.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 72،8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81،9% تليها ادارة أكتوبر 81،3% ثم إدارة الشيخ زايد 79،7%.
 نتيجة الشهاد الإعدادية 2020.. أعلنت مديريات التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 واعتماد النتائج من قبل المحافظات، قريب جدًا.

نتيجة الشهاد الإعدادية 2020  بعد قليل

وانتهت محافظة القاهرة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من يناير 2020، وسننشر أسفل هذا الموضوع إمكانية حصولك على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة ( هنا ).

 نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 
وتُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول في عدد من المحافظات، خلال دقائق قليلة، بعد انتهاء تصحيحها بكنترول إدارات المديرية التعليمية.


نتيجة الشهاد الإعدادية 2020
يذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%، وتظهر النتيجة بالمدارس عقب اعتمادها.
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