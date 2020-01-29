تعرف على أبرز الندوات والقاءت بمعرض الكتاب 2020 خلال الأيام المقبلة



تشهد فعليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف، ويستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، العديد من الندوات واللقاءت الفكرية، فضلًا عن مجموعة من المبادرات.



حيث يعقد يوم السبت 1 فبراير المقبل في تمام الواحده ظهرًا، مبادرةشبابية، تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على الامن القومي المصري"، بحضور اللواء محمد الغباري ومحمود الهواري.



وفي الثالثة عصرًا يقام "بانورامام افريقية"، بعنوان "سفير المغرب ودور المرأة وإسكات البنادق"، بحضور إيناس حسام الدين، ومحمد امين وليد اليالسباعي،



اما في الخامسة منه مسًاء، يقام ندوة "حصاد الاتحاد الافريقي 2019" تحت عنوان التغيرات المناخية في افريقيا والتنمية الممستدامه، بحضور حسين اباظة، واحمد فتحي، وعمرو سليم، ورشا علي، ومي جواد، ومنى لملوم.



يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.