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"قضايا المرأة والتراث".. ندوات الأزهر اليوم بمعرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:01 م
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ندوات الأزهر
ندوات الأزهر
محمود الجلاد
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يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "قضايا المرأة بين الشرع والعادات".

يحاضر في الندوة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو ورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والداعية الإسلامية نادية عمارة، ويدير الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

ويعقد جناح الأزهر، في تمام الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "التراث الإسلامي وقضايا الواقع"، بحضور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، ونصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. 

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

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الكلمات المفتاحية

معرض القاهرة الدولي للكتاب قضايا المرأة بين الشرع والعادات دار الإفتاء المصرية جناح الأزهر بانوراما الأزهر

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