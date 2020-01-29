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برونو فيرنانديز يتوجه لإنجلترا للخضوع للكشف الطبي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:59 م
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برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
عبد القادر عرابي
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أصبح في حكم المؤكد، إنضمام لاعب الوسط البرتغالي الدولي ونجم فريق سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز لفريق مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن النجم البرتغالي توجه لإنجلترا وتحديداً لمدينة مانشستر، من أجل الخضوع للكشف الطبي الروتيني قبيل التوقيع على عقود إنضمامه للشياطين الحمر.

ومن المقرر أن يوقع فيرنانديز على عقد لمدة أربعة أعوام ونصف، يدافع بموجبه عن ألوان اليونايتد.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، ستبلغ قيمة الصفقة مبلغ 46.6 مليون جينه إسترليني، بالإضافة لمتغيرات تبلغ 21.2 مليون جنيه إسترليني، لتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية مبلغ 67.8 مليون جينه إسترليني.

وحاول نادي برشلونة الإسباني خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة بتقديم عرض لناديه البرتغالي، بيد أن إدارة مانشستر أنهت إتفاقها مع اللاعب بشكل رسمي، ليتم الإعلان عن الصفقة في غضون ساعات.

وسيظهر اللاعب للمرة الأولى في لقاء اليونايتد السبت القادم ضد ولفرهامبتون واندررز، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى اليونايتد بشكل كبير لضم لاعب وسط جديد يعوض غياب الثنائي، الفرنسي بول بوجبا والإسكتلندي سكوت ماكتومناي.

ووجد اليونايتد ضالته في النجم البرتغالي صاحب الـ 25 عاماً، الذي سجل 15 هدفاً ومرر 14 تمريرة حاسمة في 28 ظهور له بالألوان البيضاء والخضراء هذا الموسم.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد لشبونة برونو فيرنانديز

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