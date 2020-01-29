شاهد.. أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد الحكم بحبسه



وعلق "الفيشاوي" على الصورة قائلاً: "نحن محظوظين جدا وسعداء بمقابلة الأسطورى حسين فهمي".





جدير بالذكر أنه قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامى شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره، بمجموعة صور جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ظهر فيها برفقة أسرته وأسرة الفنان حسين فهمي، ويعد ذلك أول ظهور له بعد صدور قرار بحبسه في قضية نفقة ابنته لينا.