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خبير عسكري يكشف سبب التدريبات البحرية مع السعودية 'مرجان 16'

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن هناك فرق بين نوعية وموضوع وأهداف التدريب بين الدول الشقيقة والدولة الصديقة طبقًا لطبيعة مسرح العمليات، والمهام وأسلوب التعاون بيننا وبين هذه الدول.

وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن البحرية المصرية تُشارك البحرية السعودية في عمليات تأمين المرور بباب المندب منذ 5 سنوات، منوهًا بأن التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان -16"، هو تدريب على مكافحة الإرهاب في البحر، وهذا يعكس أن هناك احتمالية لوجود عدائيات كإرهاب في البحر للاستيلاء على سفن تجارية أو مهاجمتها.

وتابع مدير الكلية البحرية الأسبق، أن هذه التدريبات تستهدف توضيح كيفية اقتحام السفن التي يسيطر عليها الإرهابيين وتحريرها دون خسائر، وضبط الإرهابيين، وهذا يحتاج لحرفية عامة، والبحرية المصرية لديها خبرة متراكمة في هذا المجال لكونها نفذته عام 1997، و1998، مشيرًا إلى أن إيران ترد على العقوبات الأمريكية بصور مختلفة من عمليات إرهابية ضد الملاحة الدولية، وقد ترد أيضًا بعمليات إرهابية في باب المندب، وهذا سبب تنفيذ هذه التدريبات في هذا التوقيت.
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الكلمات المفتاحية

محافظات خبير عسكري السعودية التدريبات البحرية

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