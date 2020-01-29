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Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:00 م
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نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية
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Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)

نتابع معكم أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الاعدادية لحظة بلحظة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندريه، ووأصبح الآن بإمكان جميع الطلاب الحصول على النتيجة، وذلك عقب الإعلان عنها رسميًا أمس الثلاثاء 28/1/2020.


وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، بأنه أتم اعتماد نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بعد الانتهاء مباشرةً من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لأوراق إجابات الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، كما تتم أعمال المراجعة للمواد الدراسية التي انتهى تصحيحها، وذلك لإعطاء كل طالب حقه.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، أن عملية رصد الدرجات تتم حاليا للمواد التي انتهى التصحيح والمراجعة لها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وعُرضت على المحافظ لاعتمادها رسميًا والإعلان عنها على بوابة الإسكندرية الإلكترونية التعليمية وموقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى سيتم تعليق كشوف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بأماكن ظاهرة بالمدارس.


ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول 
وظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول رسميًا أمس الثلاثاء، حيث أن عدد الطلاب والطالبات الذين  قاموا بأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الإسكندرية بلغ عددهم 82260 طالب وطالبة، موزعين على 331 لجنة امتحانية بجميع لإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.


وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية قد بدأت يوم 16 يناير 2020 وانتهت الامتحانات بنهاية يوم 23 يناير 2020، وذلك من خلال اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020

- مادة اللغة العربية: 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة.

- مادة العلوم: 20 درجة.

- مادة الرياضيات: 20 درجة.

- مادة التربية الدينية: لا تضاف للمجموع.

- مادة التربية الفنية: لا تضاف للمجموع.

- مادة الحاسب الآلي: لا تضاف للمجموع.

- المجموع الكلي: 140 درجة.


وجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية نجحت في الحفاظ على صدارتها وتميزها في سرعة إعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول كعادة السنوات السابقة، وتعد المحافظة بأنها من أوائل المحافظات في ظهور النتائج.


Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)


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