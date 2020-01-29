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ضبط 26 سائقًا لتعاطيهم المخدرات على الطرق السريعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.
 
وأجرت الإدارة العامة للمرور تحليل طبي لـ 225 سائقًا، أثبت تعاطي 26 سائقًا منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة. 

تم تحرير محضرا بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانوينة ضدهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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