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كيف أعطى اتحاد جدة قبلة الحياة لـ" ويلفريد بوني" وأسباب التعاقد معه؟

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:03 م
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ويلفريد بوني
ويلفريد بوني
أمل الحلفاوي
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تعاقد اتحاد جدة السعودي مع الايفواري ويلفريد بوني، لاعب سوانزي سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين السابق، ضمن انتقالات الشتاء الجارية.

ووقع المهاجم الايفواري على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة والتي تمتد إلى عام ونصف.

قبلة حياة لـ "ويلفريد بوني"

بتعاقد اتحاد جدة مع بوني فقد أعطوه قبلة الحياة وأحيوا فيه الآمال مرة أخرى، بعد أن جلس بدون نادٍ منذ صيف 2019، بعد انتهاء عقده مع سوانزي سيتي الإنجليزي.

أرقام ويلفريد بوني

خاض بوني 321 مباراة في مسيرته مع 6 أندية "سبارتا براغ، فيتسه آرنهيم، سوانزي سيتي، مانشستر سيتي، ستوك سيتي، العربي القطري"، وسجل خلال هذه المباريات 150 هدف، وصنع 39 هدف آخرين.

لماذا تعاقد اتحاد جدة مع بوني؟

اتحاد جدة تعاقد مع بوني عوضًا عن صفقة أيوب الكعبي التي فشلت بسبب الماديات، والتي لم تكن عائقًا تمامًا في صفقة انتقال ويلفريد لأن اللاعب انتقل مجانًا.

والسبب الثاني هو رحيل بريجوفيتش، بعد عدم اقتناع المدرب به، والذي لم يتلق أي عروض مناسبة حتى الآن حسب ما أوضح المتحدث بإسم نادي اتحاد جدة.

مقارنة بين بريجوفيتش وبوني

إذا القينا الضوء على أرقام بوني "31 عام"، وبريجوفيتش "29 عام"، في الموسم الماضي 2018-2019، سنجد أن المهاجم الايفواري خاض 14 لقاء فقط وسجل 6 أهداف، بينما لعب المهاجم الصربي 42 مباراة وسجل 29 هدف.

جدير بالذكر أن ويلفريد بوني يعد رابع صفقات فريق اتحاد جدة الشتوية الأجنبية، بعد الأرجنتيني ليوناردو جيل قادمًا من صفوف روساريو، وأنيس البدري الجناح السابق للترجي التونسي، بالإضافة إلى المدافع البرازيلي برونو يوفيني والذي كان قد انتهى عقده مع فريق الوكرة القطري، لينضم مجانًا أيضًا.

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ويلفريد بوني أوضح

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