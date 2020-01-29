مفاجأة.. اللغة العربية سر هدف تريزيجيه والمحمدي (فيديو)





صرح النجم الدولي محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي بأن هدفه في مرمى ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة جاء بعد قوله لزميله أحمد المحمدي مررها لي على القائم البعيد .





وقال محمود تريزيجيه خلال تصريحاته عقب المباراة : "أنا سعيد بتسجيلي لهدف أهلنا للمباراة النهائية في كأس الرابطة".





وأكمل "جاء الهدف من جملة تدربنا أنا والمحمدي ، وطلبت منه تمرير على القائم البعيد الكرة باللغة العربية حتى لا يفهمني أحد في الملعب ".





وأختتم: "أعيش شعور رائع مع أستون فيلا، والوصول للنهائي تاريخ كبير لنا للفريق ونسعى بالتتويج باللقب".







