برشلونة يعلن رحيل لاعب جديد

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق حول رحيل مهاجمه الشاب أبيل رويز لنادي سبورتينج براجا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





واكد النادي الكتالوني على أن براجا توصل لاتفاق لضم أبيل رويز لمدة 6 أشهر مع وجود شرط إلزامي بشراؤه في نهاية الموسم مقابل 10 مليون يورو.





وجاءت موافقة برشلونة على السماح للاعب بالرحيل إلى الدوري البرتغالي للحصول على فرصة بعد استبعاده من الحسابات خلال الفترة الماضية.





وسيسافر اليوم الأربعاء أبيل رويز إلى البرتغال من أجل الاتفاق على تفاصيل عقده مع براجا والذي سيمتد لمدة 5 مواسم.





ويبحث برشلونة في نفس الوقت عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب لويس سواريز