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"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:52 ص
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020
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 نتيجة الشهاد الإعدادية 2020.. أعلنت مديريات التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 واعتماد النتائج من قبل المحافظات، قريب جدًا.

نتيجة الشهاد الإعدادية 2020  بعد قليل

وانتهت محافظة القاهرة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من يناير 2020، وسننشر أسفل هذا الموضوع إمكانية حصولك على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة ( هنا ).

موعد  نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 

وتُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، خلال أيام، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهي فى مرحلة التجميع والمراجعة، بعد انتهاء تصحيحها فى 32 كنترول بإدارات المديرة التعليمية.

الإعلان عن  نتيجة الشهاد الإعدادية 2020

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي بكافة المحافظات وكذلك القاهرة، وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

وسُجلت 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .

 نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 هنا

يذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%، وتظهر النتيجة بالمدارس عقب اعتمادها.



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