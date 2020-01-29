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إحباط محاولة تهريب 109 أقراص مخدرة لداخل البلاد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام راكب مصري "عامل – مقيم بمحافظة الغربية"، قادما من إحدى الدول الأوروبية، تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قدومه من إحدى الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور وحقائبه، أسفرت أعمالها عن ضبط 109 أقراص لعقار الكونترمال المخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

ميناء القاهرة الجوي النيابة العامة الفجر أمن القاهرة أقراص مخدرة

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