إحباط محاولة تهريب 109 أقراص مخدرة لداخل البلاد

بتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قدومه من إحدى الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور وحقائبه، أسفرت أعمالها عن ضبط 109 أقراص لعقار الكونترمال المخدر.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام راكب مصري "عامل – مقيم بمحافظة الغربية"، قادما من إحدى الدول الأوروبية، تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد.