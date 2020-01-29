ضبط 4 طلاب بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس بالقاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بأحد النقاط الأمنية بنطاق ميناء القاهرة الجوي، من ضبط سيارة يستقلها 4 طلاب على ذمة قضايا أخرى، مقيمين بـ"عين شمس، الزيتون، ومدينة نصر"، قيادة أحدهم، وبحوزتهم 50 كيس صغير الحجم لمخدر الإستروكس، و6600 جنيه.





بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



