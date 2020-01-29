حمو بيكا ضمن قائمة الأكثر استماعًا عبر اليويتوب لعام 2019



استطاع نجم المهرجانات الشعبية أن يضع نفسه في قائمه الاكثر استماعًا والذي اعلنت عنها ادارة موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، عن قائمه الاكثر استماعًا لعالم 2019.





حيث نشر "بيكا"، صورة تجمع بينه وبين المطربين الذي ادرج اسمائهم في قائمه الاكثر استماعًا عبر "اليوتيوب"، ونالت االصورة العديد من التعليقات الايجابه من جمهوره ومتابعيه، الذي اشارو بسعادتهم البالغه لنجاح نجمهم المفضل.





جدير بالذكر أن نجم المهرجانات الشعبية طرح العديد من المهرجانات التي حصد نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلا عن احياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وابرزهم الاردن والامارت، بيكا، وهو مؤسس فرقته، المكونه من الموزع فيجو الدخلاوي، وأحمد الفيلو، ونور التوت، ومودي امين، وكان قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.