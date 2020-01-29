كاف: أي أهداف جونيور أجايي التي لا تنسى؟

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الاحتفال بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي والذي يكمل عامه الرابع والعشرين اليوم.









ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر موقع التواصل "تويتر" فيديو لهدفين من أفضل أهداف اللاعب النيجيري وغرد قائلا :"لاعب النادي الأهلي المصري جونيور آجايي يُتم اليوم عامه الـ 24".





وأضاف :"المهاجم النيجيري كان ضمن تشكيل الأفضل في إفريقيا عام 2017 لأهدافه المميزة وتألقه الكبير.. أي أهداف المهاجم النيجيري لا تُنسى بالنسبة لك؟".



