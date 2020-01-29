Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاف: أي أهداف جونيور أجايي التي لا تنسى؟

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:46 ص
Advertisements
أجايي
أجايي
علي نبوي
Advertisements
حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الاحتفال بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي والذي يكمل عامه الرابع والعشرين اليوم.


ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر موقع التواصل "تويتر" فيديو لهدفين من أفضل أهداف اللاعب النيجيري وغرد قائلا :"لاعب النادي الأهلي المصري جونيور آجايي يُتم اليوم عامه الـ 24".

وأضاف :"المهاجم النيجيري كان ضمن تشكيل الأفضل في إفريقيا عام 2017 لأهدافه المميزة وتألقه الكبير.. أي أهداف المهاجم النيجيري لا تُنسى بالنسبة لك؟".

ويسعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوادني يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جونيور اجايي الكاف الاهلي اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now

منذ أقل من ساعتين

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 13 ساعة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 13 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 13 ساعة

"لو لسه مجبتهاش".. رابط أساسي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الإسكندرية

منذ ساعة و نصف

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 17 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو| شيخ الأزهر يهاجم رئيس جامعة القاهرة على الهواء.. و"الخشت" يرد: أنا مسلم

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أرسنال يهنيء محمد النني بعيد ميلاده على "تويتر"

مفاجأة مدوية في صفقة انتقال مدافع دجلة إلى الأهلي

جونيور أجايي يسجل للأهلي بعد غياب 297 يومًا

نجم الأهلي يحتفل بعيد ميلاده على أغنية "مافيا مافيا"

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أجايي

تعرف على قيمة تجديد عقد أجايي مع الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

09:38 ص

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status