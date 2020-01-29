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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:44 ص
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 29/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجامعة العربية: خطة ترامب إهدار لحقوق الفلسطينيين
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن القراءة الأولي لخطة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الإمارات تسجل أول إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وفقا لما أفادت لوكالة الأنباء السعودية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد قتلى بركان نيوزيلندا إلى 21
ارتفع عدد القتلى في ثوران بركان الشهر الماضي في الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا إلى 21 بعد وفاة شخص آخر في المستشفى متأثرا بجراحه، وفقًا لما ألعنته الشرطة، اليوم الاربعاء.
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