تكريم الراحل كوبي براينت خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020



تبقى على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 أسبوعين فقط، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مجال لإضافة شيء جديد إلى البث. أكدت E News أن الأكاديمية ستحيي ذكرى الراحل كوبي براينت، الذي قُتل في تحطم طائرة هليكوبتر يوم 26 يناير في كالاباساس - كاليفورنيا.



كان كوبي براينت وابنته جيانا براينت البالغة من العمر 13 عامًا، من بين تسعة أشخاص توفوا بسبب الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.



كما يتذكر محبو أسطورة فريق ليكرز لكرة السلة، حصل براينت على جائزة أوسكار في عام 2018 عن أفضل فيلم قصير. الفيلم الذي كان بعنوان Dear Basketball، كان يستند إلى قصيدة كتبها لإعلان تقاعده من الدوري الاميركي للمحترفين. أخرج الفيلم جلين كين.



في وقت قبول الجائزة، كان براينت في رهبة بفوزه.



وقال في ذلك الوقت وهو يحمل هذا التمثال الذهبي الشهير: "هذا شعور أفضل من الفوز بالبطولة، لأكون صادقًا معك، لقد كبرت، وفي طفولتي كنت أحلم بالفوز بالبطولات وأعمل بجد لتحقيق هذا الحلم، ولكن بعد ذلك أصبح هناك شيء مثل هذا يبدو أنه خرج من الملعب الأيسر".



تابع براينت: "سمعت الكثير من الناس يقولون لي عندما بدأت الكتابة وسألوني: ماذا ستفعل عندما تتقاعد؟ وأود أن أقول، حسنًا أريد أن أكون كاتبًا، أريد أن أكون راوئيًا وحصلت على الكثير، هذا لطيف. إنه لطيف. سوف تشعر بالاكتئاب عندما تنتهي مهنتك، وسوف تعود للعب، لقد حصلت على هذا كثيرًا".



في يوم الإثنين، عندما تجمع أكبر وألمع نجوم هوليوود في حفل عشاء مرشحي جوائز الأوسكار لعام 2020، أقام رئيس الأكاديمية لحظة صمت على شرف براينت.



وقال ديفيد روبن في هذا الحدث: "مع كل نجاحاته الضخمة في الملعب، ربما كان أكثر الأشخاص حماسة في الغرفة ليكون مرشحًا، أعرف أننا جميعًا نرسل لعائلته خالص تعازينا. دعنا جميعًا نتوقف لحظة صمت".



من بين المشاهير الذين حضروا الحدث براد بيت، سينثيا إريفو، لورا ديرن، تشارليز ثيرون، ليوناردو دي كابريو وغيرهم الكثير.



جنبًا إلى جنب مع تكريم نجم الدوري الأميركي للمحترفين في حفل توزيع جوائز الأوسكار، سيتم تكريمه وإدخاله في قاعة مشاهير كرة السلة في نايسميث - كجزء من فئته لعام 2020.



وقال متحدث باسم قاعة نايسميث ميموريال لكرة السلة لصحيفة E News: "إن قاعة الشهرة تنضم إلى بقية عالم كرة السلة في الحداد على وفاة كوبي براينت المفاجئة لمرشح فئة 2020 ورمز للعبة".



وتابع البيان: "نقدم خالص تعازينا لعائلة براينت وجميع المتضررين من هذه المأساة، نتطلع إلى الإعلان عن المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة السلة للأندية في نهاية الأسبوع والكشف عن الدرجة الكاملة لعام 2020 في نهائيات دوري الدرجة الأولى للرجال في أبريل".

