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ماذا سيفعل باريس سان جيرمان لحل أزمة كافاني؟

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:40 ص
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كافاني
كافاني
حسام مجدي
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يواجه نادي باريس سان جيرمان أزمة جديدة الفترة الماضية بسبب اقتراب رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كافاني يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان
وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأوروجواني إديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان قرر الرحيل عن صفوف ناديه في هذا الشتاء.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كافاني يريد الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم والاعتماد على ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الجديد.

باريس سان جيرمان يرصد هذا الثنائي لتعويض كافاني
وحيب ما نشرته التقارير الصحفية الفرنسية فإن نادي باريس سان جيرمان يرصد مهاجميين حتى الآن لضم أحدهم هذا الشتاء لتعويض رحيل كافاني المحتمل في يناير الجاري.

وأكدت التقارير الصحفية أن الهدف الأول لباريس سان جيرمان هو الجابوني بير إميريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي والذي تفاوض معه النادي بالفعل خلال الساعات القليلة القادمة.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن الهدف الثاني لباريس سان جيرمان هذا الشتاء هو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ولكن لم يتفاوض معه النادي الفرنسي حتى الآن.

ولكن هل سيتمكن نادي باريس سان جيرمان من ضم أحد هذا الثنائي بالفعل في انتقالات يناير القادمة في ظل الصراع الحالي بين كبار قارة أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي لضمهم أم سيبحث النادي الباريسي عن خل ثالث لتعويض كافاني؟

ترتيب نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

كافاني

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