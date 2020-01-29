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رسميا.. متصدر الدوري اليوناني يتعاقد مع كوكا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:40 ص
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كوكا
كوكا
الفجر الرياضي
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أعلن نادي أولمبياكوس متصدر الدوري اليوناني عودة مهاجمه السابق أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقع كوكا على عقوده الرسمية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع شرط يمنح أولمبياكوس أحقية الشراء بمقابل 2.5 مليون يورو.

وسبق لكوكا اللعب معارًا لأولمبياكوس في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 15 هدفًا في جميع البطولات المختلفة.

وعلق كوكا: "سعيد جدًا لعودتي إلى أولمبياكوس وجاهز لتقديم كل ما لدي لصالح الفريق وأنتظر رؤية جماهير الفريق مرة أخرى وسأفعل كل شيء من أجل المساهمة في الفوز بلقب الدوري مع زملائي".




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كوكا اولمبياكوس الدوري اليوناني احمد حسن كوكا

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