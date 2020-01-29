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"المالية" تصمم مسابقة لاختيار أفضل مقترحات تنشيط الحصيلة الضريبية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
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أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اللقاء الذي عقده دكتور محمد معيط وزير المالية مع العاملين بالمناطق والمأموريات الضريبية من مختلف أنحاء الجمهورية ، والذي استمر على مدار أكثر من أربع ساعات كاملة في حوار مفتوح بكل شفافية وثقة وعدم وجود أية قيود ، يؤكد على تقدير وزير المالية للعاملين ، وحرصه على التواصل والتحاور معهم للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم ، وكافة العقبات والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع ، ويؤكد كذلك على ثقته الكاملة بهم ، وبأنهم يؤدون عملهم بأمانة  واجتهاد ، وأن في أعناقهم أمانة كبيرة ومسئولية عظيمة وهى تحصيل إيرادات الدولة لأن مجهودهم هو ما يأتي بـ 75% من إيرادات الدولة ، واصفاً هذا اللقاء بالمثمر والفعال حيث نتج عنه العديد من النتائج الإيجابية في كثير من النواحي التي تخص المصلحة والعاملين ، موجها شكره الجزيل لوزير المالية على هذا الاهتمام وعلى وقته الثمين الذي منحه للعاملين بالمصلحة ، وعلى سعة صدره في الاستماع للجميع ، ووعده بتكرار مثل هذه اللقاءات بشكل مستمر.


وقال إن وزير المالية قد وجه بضرورة مراجعة أنفسنا أول بأول ، وتقييم أعمالنا بشكل مستمر، من حيث اللوائح والإجراءات والقانون حيث أن هدفنا هو استيداء حقوق الدولة بما يرضي الله، بدون تعسف أو تقديرات جزافية، فالنجاح هو استمرار المشروعات والمصانع في العمل، بل وفتح المزيد منها، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة حجم العمالة ، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن الضريبة التي تغلق مصنعاً أو مشروعاً هي ضريبة ليست ناجحة، وعند غلق أي ملف ضريبي لابد من عمل دراسة لأسباب هذا الغلق، وما إذا كانت الضرائب هى السبب من عدمه ونحاول علاج المشكلات وتذليل العقبات إذا كان الأمر متعلق بالضرائب.


وأكد رضا عبد القادر أنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية، ستتبنى مصلحة الضرائب أن تقدم نفسها للرأى العام من ممولين ومستثمرين وإعلام وحكومة وقيادة والمجتمع المصري بأكمله  كمصلحة متقدمة ومتحضرة ومميكنة ورائدة ، حيث أن أهداف المصلحة الرئيسية هى مد جسور الثقة ليس فقط مع كافة المتعاملين معها بل مع كل المجتمع ، وتقوية وتحسين أداء المصلحة ، وتقليل المنازعات والمشاكل ، وكذلك زيادة الاستثمار وتحقيق النمو ، وأنه قبل 31 ديسمبر القادم ستكون جميع النظم الإلكترونية بمصلحة الضرائب تعمل بشكل كامل حيث أن التطوير المستمر هو سنة الحياة ولابد لمصلحة الضرائب أن تكون قادرة على مواكبة هذا التطور .

  هذا بالإضافة إلى توجيهاته بضرورة قيام مصلحة الضرائب بتوفير وسائل ، وآليات مبتكرة ومهيكلة ومنظمة لتحقيق التواصل الداخلي مع العاملين لنتمكن من معرفة آرائهم ومقترحاتهم ، ومشكلاتهم ، وننقل لهم كل جديد ، ونعرفهم بخطة العمل ، ونشركهم في الحوار نسمع منهم ، ويسمعوا منا كل ذلك من أجل تحقيق الشفافية ، ونقل المعلومات الصحيحة مما يساعد في القضاء على الشائعات ومحاربة إثارة البلبلة والإحباط ، ونشر روح الإيجابية والمسؤولية  والمبادرة والابتكار.


وأشار رئيس المصلحة إلى أن هناك حالة من الرضا سادت بين جموع العاملين عقب لقائهم مع وزير المالية ، وخاصة نظرا لتوجيهاته في العديد من النقاط ومنها الوضع المالي للعاملين ، توفير قوى فنيه ، وتحسين بيئة العمل ( أجهزة حاسب ـ مكاتب ـ توفير كافة الوسائل والأدوات الخاصة بالعمل ) ، والاهتمام بمنظومة الرعاية الصحية ، الهيكل الجديد ، والترقيات ، والميكنة ، حيث أنه قام باتخاذ قرار بالتعامل مع المديونية الموجودة بصندوق العلاج وبسرعة النظر في كافة المشكلات المتعلقة به ، ومعالجتها لتوفير خدمة صحية لائقة بالعاملين ، وكذلك وجه بسرعة إعداد مذكرة تشمل تحديد احتياجات مصلحة الضرائب حتى 30/6 القادم وكذلك للسنة المالية بالكامل ، وسيتم تدبير هذه الاحتياجات على الفور ، كما أعلن وزير المالية عن تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مقرات مصلحة الضرائب وبنيتها التحتية.


وقال رئيس مصلحة الضرائب إن وزير المالية قد أعلن خلال اللقاء أنه تم الانتهاء من تصميم مسابقة كل ثلاثة شهور لاختيار أفضل ثلاث مقترحات لتنشيط الحصيلة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال لجنة داخل وزارة المالية ، وستحدد لها مكافأة مالية كبيرة ، وسيتم تكريم أصحابها من قبل وزير المالية ورئيس المصلحة ، وسيكون لهم أولوية في الترقيات ، وسيحظوا بالتدريب والبعثات الخارجية هذا بالإضافة انهم سيكونون متواجدين كعنصرا رئيسيا أثناء تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات على أرض الواقع  ، مما حفز العاملين الموجودين باللقاء على سرد مقترحاتهم ، وأفكارهم بل وتقديم العديد منها أثناء اللقاء نفسه ، لافتا إلى اهتمام وزير المالية بكافة هذه المقترحات ، وأن العديد من القرارات التي يقوم وزير المالية باتخاذها هى نابعة من اللقاءات مع العاملين في مواقع عملهم التنفيذية ، مؤكدا أن الشباب هم أمل المصلحة ، وفكرهم يساعد على النهوض بأدائها ومن ثم يساعد الوطن بأكمله على تحقيق التقدم والتطور ، والنمو.

وكذلك أوضح قيام وزير المالية بالاستجابة السريعة لأحد المطالب باختيار موظف مثالي من كل منطقة من مناطق مصلحة الضرائب كل ثلاثة أشهر لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد ، من أجل تحقيق التميز وخلق روح المبادرة والابتكار.
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