ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



- ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة لتجميعه 36000 لتر بنزين 92 95 دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 291000 جنيهًا تقريبًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



- ضبط المدير المسئول عن مطبعة للدعاية والإعلان " بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لحيازته 41800 عبوة كرتونية فارغة واستيكرات "منتج نهائي" مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات دون تفويض من تلك الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد على المصانع غير المرخصة وكذا 20000 رول بلاستيك "مستلزمات إنتاج" معد للطباعة بالإضافة إلى عدد 10 شابلونة مدون عليها العلامات التجارية المقلدة.