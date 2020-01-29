120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولي للفنون بالغردقة

يواصل 120 فنانا تشكيليا من 40 دولة حول العالم، الإبداع خلال مشاركتهم فى صالون مصر الدولي للفنون، والذي تستضيفه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجاري، بفندق "شتايجنبرجر الداو"، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والداو للتنمية.





وتقام فعاليات صالون مصر الدولى للفنون، بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 40 دولة.





وقال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، المنظم العام ومؤسس أستراكا للفنون، إن مدينة الغردقة تشهد حاليًا أكبر حدث تشكيلي فني عالمي، بمشاركة أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين فى العالم، مشيرًا إلى أن صالون مصر الدولي للفنون فرصة جيدة؛ فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة والفنون.





وأضاف "حميدة"، أن الورش الفنية تُقام حاليًا بالممشى السياحى أمام جميع المارة وزوار متحف النحت الدولي المفتوح بالممشي ومركز أوستراكا للفنون وجارى حاليا الإعداد لتكرار هذه الأنشطة والفعاليات على فترات متقاربة لإحداث نوع من الحراك الثقافى والتنشيط السياحى المباشر بالغردقة.





وقام المشاركون بجولة سياحية فى مدينة الغردقة لزيارة معالمها السياحية، حتى يستطيعوا أن يعبروا عن المدينة وجمالها السياحى فى أعمالهم الفنية.





وقال معتز سليمان، مدير عام إحدى المجموعات السياحية بالغردقة، إن الداو للتنمية، تحرص بالتعاون مع أوستراكا على رعاية تلك الأحداث الثقافية الفنية العالمية على أرض مصر واستضافة الفنانين من جميع إنحاء العالم لإعطاء صورة جميله عن الغردقة فى الأوساط الثقافية والسياحية العالمية تحت رعاية محافظة البحر الأحمر.





ويُقام حفل ختام صالون مصر الدولي للفنون، غدًا الخميس، بافتتاح معرض الصالون بمركز الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والجاليات الأجنبية بالغردقة ليكون أكبر معرض دولي للفنون البصرية والتشكيلية تشهده مدينة الغردقة ومصر ويستمر إلى يوم ٣ يناير الجاري.





وقالت ميادة أبو طالب، أحدى مديرات مجموعة الداو للتنمية، أن "الداو"، حريصة على دعم وتسويق الأحداث الثقافة والفنية، ونؤمن بأهمية الفن، كقوة ناعمة لمصر، كما نسعى للاهتمام بسياحة المؤتمرات التى تفوقت فيها مصر خلال الفترة الأخيرة، بدعم واهتمام من الرئيس السيسى.



