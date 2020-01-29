رئيس برشلونة يحسم الجدل حول الصفقة الكبرى وتجديد عقد ميسي

تحدي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على عملية تمديد عقد الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في الفترة القادمة.









وقال بارتوميو في تصريحاته اليوم: ميسي لديه عقد حتى 2021, وهدفنا هو جعل اللاعب يعتزل في برشلونة ما زال لدى ليو الكثير لنستمتع به، ليس لدي اي شكوك حول بقاء ليو ميسي لقد قالها في العديد من المُقابلات ان هذا فريق حياته.









واضاف: التجديد للمهاجم سواريز غير مطروح على الطاول لم نتحدث معه او مع وكيلهاذا اتيحت الفرصة فسوف نتحدث حاليًا نحن قلقين فقط من إصابته.









وعن التعاقد مع نيمار قال: انه السؤال المتكرر الذي لطالما اجبت عليه, لن تتم مُناقشة هذا الموضوع للإدارة حتى نهاية الموسم واذا تم الحديث عنها لا يُمكنني إخباركم بها.







