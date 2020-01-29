ماذا تعرف عن مستشفى الصين المختصة في علاج "كورونا"؟

عانت دولة الصين خلال الفترة الراهنة من انتشار فيروس كورونا بين أعداد كبيرة من سكانها، وتوغل في عدة دول، وبذلت الحكومة الصينية، كافة مساعيها للسيطرة على هذه الفيروس.



وخصصت الصين 9 مليارات دولار لمجابهة المرض، وأغلقت الموانئ البحرية، والمدارس، ومنعت رحلات السفر الداخلية والخارجية، كما أنها ألغت عدة احتفالات من بينها، الاحتفال بالعام القمري الجديد.



الأمر الذي دفع سكانها إلى خوض المعركة إلى جوار حكومتهم، لينشئوا مستشفى تختص في علاج الكورونا، وترصد " الفجر " في التقرير التالي كافة المعلومات المطروحة عن هذه المستشفى:



• أقيمت مستشفى الصين لعلاج كورونا، بسواعد العمال، المتطوعين، بهدف إنشاء أول صرح لعلاج " كورونا " في العالم أجمع.



• حول المتطوعين مبنى صيني مهجور قرب مدينة وهان، إلى مستشفى تحوي ألف سرير، حتى يتسع لكافة الإصابات في الدولة الصينية.



• يومان فقط هما الوقت الذي احتاجه المتطوعون لتجهيز المبنى، ليصبح مستشفى للطوارئ.



• حمل اسم المركز الطبي الإقليمي، وبدأ نقل الحالات له في الساعة العاشرة ونصف وفقا لتوقيت الدولة الصينية.

