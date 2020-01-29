نجم برشلونة ينتقل إلى روما

وصل صباح اليوم الأربعاء كارليس بيريز لاعب برشلونة الشاب إلى روما، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية.



وتوصل نادي روما إلى اتفاق مع برشلونة على ضم بيريز مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات، من بيع بيريز.





وسيوقع اللاعب الإسباني على عقود انتقاله لروما عقب اجتياز الفحص الطبي، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.



وأصبح بيريز اللاعب الثاني الذي يغادر برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد المدافع الفرنسي الشباب توديبو الذي انتقل إلى شالكه الألماني.