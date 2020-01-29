ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول ووست هام

تلعب اليوم الأربعاء 29 يناير مباراة وحيده ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي ليفربول ونادي وست هام يونايتد.





موعد مباراة ليفربول و وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يذكر أن هذه المباراة بين الفريقين كانت مؤجله بسبب انشغال نادي ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة بينما يتواجد نادي وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.





ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم كالآتي:

1- ليفربول 61 نقطة

2- مانشستر سيتي 48 نقطة

3- ليستر سيتي 45 نقطة

4- تشيلسي 37 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- ولفرهامبتون 34 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

8- توتنهام 31 نقطة

9- كريستال بالاس 30

10- أرسنال 29 نقطة

11- إيفرتون 29 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

13- ساوثامبتون 28

14- برايتون 25 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 23 نقطة

17- واتفورد 23 نقطة

18- أستون فيلا 22 نقطة

19- بورنموث 20 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة