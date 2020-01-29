"تمريض حلوان" تُعلن عن 9 طرق للوقاية من فيروس كورونا

نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان حمله توعوية للعاملين الإداريين في الجامعة بعنوان "كيف تحمي نفسك من فيروس الكورونا"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة سحر شفيق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة زينب حسين رئيس قسم صحة البالغين بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.





تضمنت الحمله توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس الكورونا من خلال الآتي:





1-حافظ على نظافة يديك باستمرار عن طريق الماء والصابون.





2-ابتعد عن الأشخاص المصابين.





3-ارتداء الأقنعه الكمامه تمنع وصول الجراثيم إلى الفم.





4-استخدام وسائدك في الطائرة.





5-ارتداءالقفازات.





6-تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة.





7-غطي فمك عند السعال.

8-تفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.





9-في حال إصابتك بحمى اذهب للطبيب فورًا للإطمئنان.