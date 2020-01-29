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"مش أول مرة".. ضبط عاطل وسيدة لاتجارهما في الأعضاء البشرية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل وربة منزل لقيامهما بالاتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام عاطل، وربة منزل لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال.

وتبين أنهما يقومان بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ 15 ألف جنيه تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم وباستدعائهم أقروا بقيام المتهمين المذكورين بالوساطة في بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام المتهمة الثانية بإيواء أحد المجني عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين المذكورين، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على الآتي:

- عدد 5 شهادة وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم.

- صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم.

- عدد 3 هاتف أحدهما يحمل صور لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما في بيع الأعضاء البشرية، وأضاف الأول بأنه كان يعمل بذلك النشاط منذة فترة كبيرة مع الثانية وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة في بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

الداخلية الاتجار في الاعضاء البشرية

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