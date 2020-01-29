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فرجاني ساسي.. من شائعات رحيله لخروجه الصادم من ملعب مباراة الزمالك ودجلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:26 ص
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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد الدمتناوي
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تعادل نادي الزمالك أمام فريق وادي دجلة، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة

وكان مصطفى محمد قد افتتح التسجيل لمصلحة الزمالك في الدقيقة 15 من بداية اللقاء، ثم تعادل اللاعب أحمد سعيد لمصلحة وادي دجلة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، في لقاء شهد إستحواذ كبير لوادي دجلة على الكرة، وغياب الفاعلية الهجومية للأبيض وتحديداً في الشوط الثاني.

ساسي يغادر مباراة وادي دجلة والزمالك

وشهد اللقاء مغادره الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط فريق الزمالك، ملعب مباراة الفارس الأبيض أمام وادي دجلة، إعتراضاً منه على إستبداله في المباراة.

ورفض ساسي الجلوس على مقاعد البدلاء وتوجه مباشرًة لغرف خلع الملابس، بعد تغييره من قبل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الدقيقة 81 ونزول مكانه إسلام جابر.

رغم تألقه.. الشائعات تطارد فرجاني ساسي

رغم المستوى الجيد الذي يقدمه الدولي التونسي فرجاني ساسي، إلا أنه ما زال يلاحقه بعد الشائعات التي تهدد إستقرار اللاعب داخل القلعة البيضاء.

فبعد مباراة أسوان والزمالك والتي أقيمت في الأسبوع الحادي عشر، والتي حصل فيها فرجاني ساسي على الإنذار الثالث، غادر النجم التونسي إلا بلاده في أجازه لمدة يومين بعد حصوله على إذن من قبل الجهاز الفني، وتأكد غيابه عن مواجهة طنطا في الجولة الثانية عشر، والتي تمكن الأبيض في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتشرت شائعات بهروب فرجاني ساسي عن الزمالك وتوقيعه لإحدى الأندية في السعودية، إلا أن اللاعب رد على تلك الواقعة بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بصحبة طفل صغير زملكاوى خلال إحدى المباريات معلقًا عليها بـ"إيموشن" لوجه ضاحك وبعينين على شكل قلب، وهو ما يؤكد أن الأمور تسير على ما يرام وأنه مستمر مع الزمالك.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، جمعهم من 7 إنتصارات، وأربع تعادلات، وثلاث هزائم.
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الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي الزمالك ضد ودي دجلة الزمالك

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