البورصة تتعافى وتربح 5.3 مليار جنيه في مستهل التعاملات





أخبار البورصة المصرية





تعافت البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي ، بعدما إغلقت تعاملات أمس علي هبوط .





وربح رأس المال السوقى للبورصة في أول الجلسة بنحو 5.3 مليار جنيه ليصل عند مستوى 696.8.530 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل عند مستوى 13723.2 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 528.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليصل عند مستوى 1376.2 نقطة.





أخبار البورصة المثصرية يوم الثلاثاء 28-1-2019





وأنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس الثلاثاء على تراجعات جماعية ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على تراجع بنحو 0.14% عند 13620 نقطة ، فيما انهى مؤشر إيجي إكس 70 عند مستوي 526.73 نقطة متراجعا بنسبة 0.83% ، مع استمرار تراجع قيم التداول التى سجلت 478 مليون حنيه ، بمخطط سيولة 49% للشراء ، مع استمرار اتجاه الاجانب للبيع و تبادل الادوار بين المصريين الذين تحولوا ل لشراء و العرب الذين اتجهوا لتخفيف بعض مراكزهم المفتوحة ، لينهى راس المال السوقى على تراجع بحوالي 1.125 مليار جنيه مسجلا 691.530 مليار جنيه.



