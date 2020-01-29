Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة تتعافى وتربح 5.3 مليار جنيه في مستهل التعاملات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:21 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

تعافت البورصة المصرية،  مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، وارتفعت المؤشرات  بشكل جماعي ، بعدما إغلقت تعاملات أمس علي هبوط .

وربح رأس المال السوقى للبورصة  في أول الجلسة بنحو 5.3 مليار جنيه ليصل عند مستوى 696.8.530 مليار جنيه.

 
مؤشرات البورصة المصرية 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل عند مستوى 13723.2 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 528.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليصل عند مستوى 1376.2 نقطة.
 

أخبار البورصة المثصرية يوم الثلاثاء 28-1-2019

وأنهت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية تداولات أمس الثلاثاء  على تراجعات جماعية ، لينهى  المؤشر الرئيسي  تعاملاته على تراجع بنحو  0.14% عند 13620 نقطة ، فيما انهى مؤشر إيجي إكس 70 عند  مستوي 526.73 نقطة متراجعا بنسبة 0.83% ، مع استمرار تراجع قيم التداول التى سجلت 478 مليون حنيه ، بمخطط سيولة 49% للشراء ، مع استمرار اتجاه الاجانب للبيع و تبادل الادوار بين المصريين الذين تحولوا للشراء و العرب الذين اتجهوا لتخفيف بعض مراكزهم المفتوحة ، لينهى راس المال السوقى على تراجع بحوالي 1.125 مليار جنيه مسجلا 691.530 مليار جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 19 ساعة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 11 ساعة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 11 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 12 ساعة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 12 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 12 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 12 ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. والسوقي يربح 2.2 مليار جنيه

أخبار البورصة.. مشتريات العرب تقود المؤشرات للصعود في منتصف التعاملات

البورصة تتعافي وتربح 2.7 مليار جنيه بختام أخر جلسات الأسبوع

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد لمستوي 14174 نقطة بالتعاملات الصباحية

أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي للمؤشرات بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

أخبار البورصة المصرية.. جني الأرباح يقود المؤشر الرئيسي للتراجع 0.31% بمستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

09:38 ص

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status