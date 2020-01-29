رانيا يوسف لـ"الفجر الفني": "عايزة أمثل مع هشام ماجد وشيكو"



أوضحت الفنانة رانيا يوسف، أنها تتمني أن تقدم خلال الفترة المقبلة المحتويات الخفيفة والكوميدية.



وقالت رانيا يوسف لـ"الفجر الفني" أنها تريد أن تخوض تجربة التمثيل مع الفنان "هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي"، معللة ذلك أنها تحب خفة ظلهم والمحتوي الذين يقدموه.



يشار إلى أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثه حول "فرح" التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكرًا وأنجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.





مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، من بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجد، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.