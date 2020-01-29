هل ارتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟.. الأخير يرد





لكن خرج الطبيب فادي نصر، ونفى تلك الشائعة، موضحا أن أصالة ما هي إلى صديقة عزيزة عليه وتربطهما علاقة صداقة قوية.





جدير بالذكر أن أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان، وأعلنت الشهر الماضي، ذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وانتشرت شائعات تفيد باكتشاف أصالة لخيانة طارق العريان لها مع الفنانة نسرين طافش.









انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة تفيد بارتباط الفنانة أصالة، بالطبيب الخاص المعالج لها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الشائعة.