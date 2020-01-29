وزيرة الثقافة: عدد زوار معرض الكتاب تخطى المليون زائر

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، تخطى حاجز المليون زائر في يومه السادس أمس، معتبرة أن هذا يعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة، باعتبارها قاطرة للتنمية، مؤكدة معرض الكتاب هذا العام تلافى كافة السلبيات في دوراته السابقة.





وأضافت عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنها تشعر بالمتعة أثناء تواجدها بمعرض الكتاب، بالأنشطة الموجودة وكم الندوات ووجود قامات كبيرة في كافة المجالات والشباب الموجود بأفكاره ونشاطاته.



