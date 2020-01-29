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«أون سبورت» مشاهدة مباراة باو وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش باريس سان جيرمان
الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:13 ص
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الفجر الرياضي
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يلاقي يوم الأربع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادى باو أف سي الفرنسي ضمن مواجهات دور السادس عشر من بطولة كأس فرنسا
موعد المباراة :
سوف تقام المباراة في تمام الساعة السابعة و النصف مساءاً بتوقيت القاهرة و ستلعب المباراة علي أستاد دو هامياو .
ترتيب الفريقين :
و يحتل نادى باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الأول برصيد أثنين و خمسين نقطة بفار عشر نقاط عن مارسيليا في المركز الثانى.
و يطمح نادى باريس سان جيرمان في البقاء في صدارة بطولة الدورى الفرنسي بفارق عشر نقط عن أقرب منافسيه مارسيليا.
و يطمح الفريقين في الفوز بتالك المباراة و الوصول الي دور الثمانية و يطمح نادى باريس في الفوز بتلك البطولة .
و تصب الكافة في صالح فريق باريس سان جيرمانمن حيث الخبرات و أسماء اللاعبين و ترتيب الفريقين في الدورى الفرنسي .
يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على مضيفه باو مساء الأربعاء المقبل في دور 16 من منافسات كأس فرنسا.
و يحتضن الملعب الجديد لباو في مدينة باو الفرنسية المباراة التي ستنطلق في السابعة و النصف مساء الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، و العاصمة الأردنية عمان.
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