«أون سبورت» مشاهدة مباراة باو وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش باريس سان جيرمان

يلاقي يوم الأربع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادى باو أف سي الفرنسي ضمن مواجهات دور السادس عشر من بطولة كأس فرنسا













موعد المباراة :

سوف تقام المباراة في تمام الساعة السابعة و النصف مساءاً بتوقيت القاهرة و ستلعب المباراة علي أستاد دو هامياو .









ترتيب الفريقين :

و يحتل نادى باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الأول برصيد أثنين و خمسين نقطة بفار عشر نقاط عن مارسيليا في المركز الثانى.





و يطمح نادى باريس سان جيرمان في البقاء في صدارة بطولة الدورى الفرنسي بفارق عشر نقط عن أقرب منافسيه مارسيليا.





و يطمح الفريقين في الفوز بتالك المباراة و الوصول الي دور الثمانية و يطمح نادى باريس في الفوز بتلك البطولة .





و تصب الكافة في صالح فريق باريس سان جيرمانمن حيث الخبرات و أسماء اللاعبين و ترتيب الفريقين في الدورى الفرنسي .





يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على مضيفه باو مساء الأربعاء المقبل في دور 16 من منافسات كأس فرنسا.





و يحتضن الملعب الجديد لباو في مدينة باو الفرنسية المباراة التي ستنطلق في السابعة و النصف مساء الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، و العاصمة الأردنية عمان.