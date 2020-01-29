يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة باو وباريس سان جيرمان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش باريس سان جيرمان

و تقام المباراة في الثامنة و النصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة و النصف مساءً بتوقيت جرينيتش.









وينقل اللقاء على الهواء مباشرةً عبر القنوات التلفزيونية التالية :





beIN Sports HD 6





Sport TV 4





Viasport + HD.





و من المقرر أن يعلق على المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس التلفزيونية باللغة العربية ، جواد بدة.













يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره باو غدا الأربعاء، على أرضية الملعب الجديد لباو ضمن مباريات دور الـ16 لكأس فرنسا.





وتنطلق مباراة باريس جيرمان وباو في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والصومال، الساعة الثامنة و النصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الخامسة و النصف مساءً بتوقيت جرينيتش.





وينقل اللقاء على الهواء مباشرةً عبر قنوات beIN Sports HD 6 – Sport TV 4 – Viasport + HD.